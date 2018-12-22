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ЛНР: За сутки боевики ВСУ 4 раза нарушили режим прекращения огня

Происшествия

Были применены миномёты, гранатомёты, вооружение БМП-1 и стрелковое оружие

ЛНР: За сутки боевики ВСУ 4 раза нарушили режим прекращения огня
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Цель

Луганск, 22 декабря 2018, 12:10 — REGNUM  Четыре раза за минувшие сутки был нарушен режим прекращения огня боевиками ВСУ, сообщила 22 декабря пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.

Под обстрелами в этот раз оказались позиции Народной милиции ЛНР в районах населённых пунктов Сокольники, Желобок, Калиновка, Донецкий.

При обстрелах населённых пунктов применялись миномёты калибром 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, РПГ и стрелковое оружие. Первый обстрел произошёл в 12:20 по местному времени 21 декабря, последующие обстрелы зафиксированы в 21:05, 21:30 и 22:00 по местному времени 21 декабря.

Жертв и пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения ЛНР нет. Повреждений жилых зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее сообщалось о шестикратном нарушении режима прекращения огня за сутки военнослужащими ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: Под обстрелами ВСУ оказались четыре населённых пункта

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