В Бурятии без электричества остались 11 населенных пунктов

Улан-Удэ, , 09:46 — REGNUM В Бурятии без энергоснабжения остались 11 населенных пунктов в Баунтовском районе. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

В Центр управления в кризисных ситуациях в 10:50 по местному времени (6:50 по московскому времени) поступила информация о том, что произошло отключение электроэнергии в Баунтовском районе Бурятии. Уточняется, что под отклбчение попали 11 населенных пунктов.

Энергетикам удалось быстро восстановить подачу электроэнергии. Уже к 11:17 по местному времени все потребители были подключены к энергоснабжению по резервной схеме от газотурбинных установок.

Аварию ликвидируют девять бригад филиала «Бурятэнерго». Ситуацию контролирует Главное управление МЧС по региону.