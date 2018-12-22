Жертвами падения автобуса в Непале стали уже 23 человека

Катманду, , 10:08 — REGNUM Число погибших в результате падения автобуса в Непале достигло 23 человек, сообщает 22 декабря газета Kathmandu Post.

Ещё один человек скончался в госпитале города Непалгандж. Таким образом, на данный момент количество погибших достигло 23, ещё 14 человек находятся в больницах городов Непалгандж и Тулсипур.

Напомним, что крушение автобуса с пассажирами произошло накануне, 21 декабря. Автобус, в котором находились 37 человек, следуя по дороге Тулсипур-Сальян, потерпел крушение возле населённого пункта Рамри.

Автобус слетел с шоссе вниз по крутому склону и проелетл около 700 метров. В результате аварии на месте погибли 21 человек, среди них и водитель автобуса.

Пассажирами автобуса были студенты и преподаватели Непальского политехнического института.

Читайте ранее в этом сюжете: В Непале рухнул в пропасть автобус со студентами