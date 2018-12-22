Плавдок, затонувший накануне в Находке, поднят из воды

Владивосток, , 09:38 — REGNUM Частично затонувший в порту Находка в Приморском крае плавучий док №4 поднят из воды, сообщает 22 декабря ИА «ПортНьюс».

Плавдок №4 находится в ведении ООО «Судоремонтный комплекс-ПЗ». Сообщается, что 21 декабря, перед постановкой в док на ремонт судна, в ПД №4, грузоподъёмностью 8 500 тонн и длиной 140 метров, прорвало стапельную палубу, что привело к заливанию водой главного распределительного щита (ГРЩ). Плавдок обесточился и погрузился в воду.

Уточняется, что глубина в месте происшествия составляет 5м, а высота плавдока — 15 м, поэтому погружение в воду было лишь частичным.

На данный момент плавдок уже поднят со дна, сотрудники судоремонтного комплекса произвели откачку воды из помещения ГРЩ, подключили плавдок к находящемуся рядом и производят ремонтные работы на плавдоке.

При инциденте никто не пострадал, угрозы загрязнения акватории порта нет.

Ранее сообщалось о затонувшем в Мурманской области плавдоке №50. В результате данного инцидента погиб один человек, один пропал без вести, ещё двое пострадали.

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