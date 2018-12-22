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В Лондоне задержаны подозреваемые в запуске БПЛА над аэропортом «Гатвик»

Происшествия

Запуски БПЛА в районе аэропорта привели к двухдневному сбою в работе воздушной гавани

В Лондоне задержаны подозреваемые в запуске БПЛА над аэропортом «Гатвик»
Петр Данилов © ИА Красная Весна
БПЛА

Лондон, 22 декабря 2018, 08:56 — REGNUM  Британская полиция задержала двух подозреваемых, которые могут быть причастны к запуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), парализовавших работу лондонского аэропорта «Гатвик». Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает полиция Сассекса.

Напомним, что в последние два дня одна из основных воздушных гаваней британской столицы работала с перебоями из-за появившихся неизвестных БПЛА. Полностью восстановить деятельность аэропорта «Гатвик» удалось лишь к утру 21 декабря. Данный инцидент привел к нарушению планов более сотни тысяч человек.

По сообщению полиции, подозреваемых в запуске БПЛА в районе аэропорта «Гатвик» задержали вечером 21 декабря в 22:00 по местному времени. Детали задержания не уточняются.

При этом в аэропорту сохраняется режим повышенных мер безопасности.

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Происшествия в аэропортах
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