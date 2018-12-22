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В Германии арестованы трое человек по подозрению в подготовке теракта

Происшествия

Полиция обнаружила и изъяла автомат Калашникова и боеприпасы

В Германии арестованы трое человек по подозрению в подготовке теракта
Matti Blume
Немецкая полиция

Мангейм, Германия, 22 декабря 2018, 09:33 — REGNUM  В немецкой земле Баден-Вюртемберг арестованы три человека по подозрению в подготовке террористического акта, передает канал n-tv 22 декабря.

19 декабря был произведен обыск в четырех квартирах в районе города Мангейм. В одной из квартир в Планкштадте полиция обнаружила и изъяла автомат Калашникова и боеприпасы. Арестованы мужчины 33, 39 и 49 лет.

«Другое оружие, боеприпасы, другие опасные предметы или улики не были найдены в ходе обыска», — говорится в сообщении уголовной полиции.

Ордер на арест выдан по подозрению в подготовке «серьезного антигосударственного акта насилия». Однако мотив готовящегося преступления еще не ясен.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Федерального управления криминальной полиции Хольгер Мюнх в середине декабря заявил, что за прошедшие два года в Германии было предотвращено шесть крупных терактов. На данный момент немецкая полиция считает потенциальными террористами более 700 человек.

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Теракты в Германии
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