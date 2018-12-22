В Саратове идет замена аварийного участка теплосети

Саратов, , 07:32 — REGNUM В Саратове энергетики приступили к замене аварийного участка теплосетей. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-служба саратовского филиала публичного акционерного общества «Т-плюс».

Напомним, в ночь на 21 декабря в Саратове произошел прорыв теплотрассы, что привело к перебоям теплоснабжения свыше 26 тыс. человек. Энергетики днем 21 декабря смогли ликвидировать аварию на теплосети. однако при заполнении системы после устранения аварии был выявлен новый прорыв.

В итоге в зону полного отключения теплоснабжения снова попали 15 многоэтажных домов, в которых проживают почти 4 тыс. человек. Подача тепла ограничена в 121 доме, где проживают свыше 22 тыс. человек. Также без теплоснабжения остаются 12 объектов социальной сферы.

Место второго прорыва определено — это участок теплотрассы на улице Горького. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Температура воздуха в Саратове сейчас составляет минус 11 градусов Цельсия.