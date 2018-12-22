Прорыв и возгорание газопровода в Якутии ликвидируется

Якутск, , 07:36 — REGNUM Ремонт участка магистрального газопровода на линии Якутск —Таастах, где произошёл прорыв с возгоранием, производится силами аварийной бригады «Сахатранснефтегаза». Об этом сообщает 22 декабря пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

Как сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, произошло возгорание на 1 нитке газопровода, на 221-м километре магистрали, в районе села Таастах Намского улуса, в 60 км от города Якутска. К этой ветке подключены три населённых пункта. Диаметр газопровода на данном участке 530 мм.

В данный момент возгорание локализовано, повреждённый участок перекрыт задвижками, происходит догорание газа в трубе.

Жители близлежащих населённых пунктов переподключены к двум резервным веткам, подача газа потребителям не прекращалась, угрозы населению нет. Информации о пострадавших не поступало.

По факту прорыва и возгорания газопровода начата проверка

Напомним, что ранее сообщалось о пожаре на газораспределительной подстанции в Липецкой области. Причины пожара выясняются. Пострадавших нет.

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