В Мексике журналистам подбросили посылку с головой человека

Сьюдад-Виктория, Мексика, , 06:04 — REGNUM Посылка с отсеченной человеческой головой обнаружена возле редакции издания Expreso в мексиканском городе Сьюдад-Виктория. Об этом сообщает Diario Contraste.

Неизвестные оставили сверток на парковке возле здания в контейнере для льда. В посылке также была записка с угрозами в адрес журналистов — как сотрудников Expreso, так и их коллег из других изданий.

На месте работают правоохранители. Эксперты заняты выяснением личности погибшего человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мексика вошла в число стран, лидирующих по количеству убийств журналистов. По данным организации «Репортеры без границ», в 2018 году во всем мире были убиты 80 журналистов, из них девять человек — в Мексике.

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