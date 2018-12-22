Мужчина забрался на главную рождественскую ель в Вашингтоне

Вашингтон, , 05:49 — REGNUM В США мужчина забрался на главную рождественскую ель возле Белого дома в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC.

По данным полиции, мужчина находился в состоянии «эмоционального расстройства». Сотрудники правоохранительных органов вели с ним переговоры, уговаривая мужчину спустится с дерева. После того, как он слез с ели, полицейские доставили его в больницу для психиатрического освидетельствования. Отмечается, что мужчина, забираясь и спускаясь с дерева, повредил несколько елочных украшений.

Напомним, 28 ноября американский президент Дональд Трамп зажег огни на главной рождественской ели, которая установлена перед Белым домом. В церемонии принимали участие его супруга Меланья и его дети.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в шотландском Керколди мужчина упал с четырехметровой рождественской ели и получил травмы, несовместимые с жизнью. Его оперативно доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его. Мотивы, побудившие мужчину залезть на дерево, неизвестны.

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