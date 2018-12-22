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Самолет Delta выехал за пределы взлетной полосы в канадском аэропорту

Происшествия

Из-за гололедицы пилот не справился с управлением

Саскачеван, Канада, 22 декабря 2018, 05:40 — REGNUM  Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту канадского Саскатуна, сообщает телеканал CTV.

Причиной произошедшего называется непогода, в частности, сильный ветер и гололёд. На борту самолета находились 74 пассажира и четыре члена экипажа, пострадавших нет. Пассажиры самостоятельно покинули самолет по трапу и переместились в аэропорт. Их отправят в Миннеаполис (штат Миннесота, США) другим рейсом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря американский легкомоторный самолет Kodiak 100, следовавший рейсом из Анкориджа в японский Саппоро, выкатился за пределы ВПП в аэропорту Камчатки. Сообщается, что американский самолет приземлился на Камчатке для дозаправки, однако при заходе на посадку у авиасудна слетела с колеса шина. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке самолет из США выкатился за пределы полосы

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Происшествия в аэропортах
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