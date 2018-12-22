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На архипелаге Шпицберген впервые ограбили банк

Происшествия

Преступника оперативно задержала полиция

Лонгйир, Норвегия, 22 декабря 2018, 05:27 — REGNUM  На полярном архипелаге Шпицберген произошло первое ограбление банка, сообщает портал The Local.

Сообщается, что злоумышленник ограбил банк в населенном пункте Лонгйир, который является самым северным в мире населенным пунктом с населением более тысячи человек. Мужчина ворвался в банк и потребовал деньги, после чего попытался скрыться в неизвестном направлении.

Вскоре сотрудники полиции задержали преступника. Им оказался иностранец, совершавший турпоездку на Шпицберген. Задержанного доставили в норвежский город Тромсе для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

Как отмечает портал, вероятность успешно ограбить банк на Шпицберге крайне мала по причине небольшого населения, которое, как правило, знает друг друга в лицо.

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Ограбления банков и инкассаторов
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