Гидрометцентр предупредил Сибирь о резком похолодании

Москва, , 05:19 — REGNUM На азиатской территории России установится аномально холодная погода 22 декабря, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, на севере Красноярского края температура воздуха опустится ниже — 50 градусов, в других регионах Сибири температура составит около −35…−38 градусов. Вильфанд отметил, что такая температура на 12 градусов ниже нормы для этого времени года. Он добавил, что такой мороз установится в Сибири на 4−5 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого Автономного округа заявила о надвигающихся на ЯНАО аномальных морозах. Сообщалось, что температура может опуститься ниже минус 50 градусов по Цельсию. В связи с этим был объявлен режим повышенной готовности с 21 по 23 декабря 2018 года.

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