В Москве водителя спасли из рухнувшего в реку автомобиля

Москва, , 03:56 — REGNUM На востоке Москвы автомобиль упал в реку Яуза, пробив ограждение. Водителя удалось спасти, сообщает 22 декабря пресс-центр столичного главка МЧС.

Инцидент произошел около полуночи 21 декабря на Русаковской набережной. Вблизи дома 1 «А» машина пробила ограждение, упала в реку и ушла на дно, внутри находился только водитель.

Мужчина оказался заблокирован внутри, его вызволили прибывшие на место спасатели. Машину поднимали краном, с водителем в процессе держали связь по телефону, после чего передали медикам для проверки, уточняет телеканал «Москва 24».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале аналогичное происшествие в Москве закончилось трагедией. Один человек погиб, оказавшись внутри упавшего в реку автомобиля.

17 декабря при схожих обстоятельствах погибла 34-летняя румынская певица Анка Поп. Её автомобиль нашли в реке Дунай.

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