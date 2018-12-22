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В США голый мужчина оборвал рождественские украшения с соседского дома

Происшествия

В его крови уровень алкоголя превышал норму вдвое

Висконсин, США, 22 декабря 2018, 03:35 — REGNUM  В американском штате Висконсин 61-летний голый мужчина ворвался во двор своих соседей и начал срывать рождественские украшения на фасаде соседского дома, сообщает агентство Associated Press

Сообщается, что соседи вызвали полицию, которые и задержали буйного мужчину. На просьбу полицейских одеться задержанный отвечал бранью и отказывался надевать одежду. После задержания мужчина объяснил, что якобы у соседей в доме прятались наркоторговцы, и он намерен был их задержать. В крови задержанного уровень алкоголя превышал норму вдвое. Его освободили под залог в $700.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря голый мужчина в американском штате Джорджия пробрался в чужой дом и лег спать в постель к хозяевам. Как выяснилось позже, он находился в состоянии наркотического опьянения.

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Происшествия в США
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