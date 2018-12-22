В ДР Конго начали опознание тел погибших российских пилотов

Киншаса, 22 декабря 2018, 00:52 — REGNUM Российские дипломаты приступили к опознанию тел троих пилотов, погибших при крушении самолета Ан-26 в Демократической Республике Конго. Сообщение об этом опубликовано на странице посольства РФ в ДР Конго в Instagram.
Отмечается, что тела российских граждан находятся в морге Киншасы. Их готовят к отправке на родину.
В российской дипмиссии выразили глубокие соболезнования родственникам погибших летчиков.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ан-26, принадлежащий конголезской компании, разбился 20 декабря в 35 км от столицы страны Киншасы. На борту находились 23 человека, включая троих пилотов — граждан РФ.
По предварительным данным, причиной трагедии могла стать нехватка топлива. Известно также, что самолет был произведен в Украинской ССР еще в 1984 году.
Читайте ранее в этом сюжете: Все три российских пилота разбившегося в Конго Ан-26 погибли