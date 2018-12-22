В Санкт-Петербурге ликвидирован пожар на складе пиротехники

Санкт-Петербург, , 00:36 — REGNUM Возгорание на складе пиротехники в Химическом переулке в Санкт-Петербурге ликвидировано. Для тушения задействовали пожарный поезд, передает «Пятый канал» со ссылкой на представителей регионального управления МЧС.

Площадь пожара, начавшегося вечером 21 декабря, составила 300 кв м. Огонь тушили около 90 пожарных, было задействовано 35 единиц техники.

ЧП произошло в ангаре, где находилась пиротехническая продукция. По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок. Сотрудники экстренных служб были на месте через 15 минут.

Возгоранию присвоили повышенный номер сложности, сообщалось о возможной угрозе распространения огня на мебельный склад и жилые дома неподалеку. Однако опасения не подтвердились, эвакуировать людей пожарные не стали.

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