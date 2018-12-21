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Полиция в Москве задержала мужчину, угрожавшего взорвать жилой дом

Происшествия

Инцидент произошёл на улице Академика Комарова

Москва, 21 декабря 2018, 23:21 — REGNUM  Сотрудники полиции задержали мужчину, угрожавшего устроить взрыв в квартире на северо-востоке Москвы, передаёт 21 декабря телеканал «Звезда».

Как сообщается, инцидент произошёл сегодня вечером в одном из жилых домов по улице Академика Комарова. Мужчина заперся в одной из квартир и угрожал взорвать её.

По информации портала News.ru, полиция вела переговоры со злоумышленником. На месте также дежурили сотрудники МЧС и Мосгаза.

В настоящее время мужчина доставлен в отделение полиции. По предварительным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Подробности произошедшего уточняются.

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