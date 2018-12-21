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В Непале рухнул в пропасть автобус со студентами

Происшествия

Автобус со студентами и преподавателями съехал с дороги и пролетел около 500 метров по крутому склону

Катманду, 21 декабря 2018, 23:56 — REGNUM  В Непале рухнул в пропасть автобус со студентами, погиб 21 человек, 15 получили ранения, 21 декабря передает агентство Associated Press.

По сообщению полиции, крушение произошло возле деревни Рамри, в 400 километрах к западу от Катманду. Автобус со студентами и преподавателями Политехнического института «Кришна Сен Ичхук» съехал с дороги и пролетел около 500 метров по крутому склону.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Непале, в 120 километрах от Катманду, рухнул в обрыв грузовик с крестьянами деревни Дупчесвор. Погибли 18 человек.

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