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Во Львове местное СМИ подверглось нападению националистов

Происшествия

Националисты жгли дымовые шашки и пытались прорваться в редакции

Львов, Украина, 21 декабря 2018, 23:42 — REGNUM  Около сотни неизвестных 21 декабря во Львове попытались прорваться в редакцию портала Zaxid.net, говорится в сообщении портала.

Согласно сообщению, в протесте приняли участие активисты нескольких националистических группировок, в том числе из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Националисты зажгли дымовые шашки у входа в редакцию и попытались прорваться внутрь.

Как отмечает портал, националисты напали на СМИ из-за публикаций о том, как одна из националистических организаций «Развитие общества» захватывает земли под видом бесплатной раздаче украинским военнослужащим, воевавшим в Донбассе.

Националисты также устроили беспорядки у зданий полиции, прокуратуры, обладминистрации, а также других СМИ.

Напомним, на Украине подавляется любая свобода слова, а оппозиционные СМИ подвергаются давлению со стороны власти и националистических группировок. Международные организации уже призвали Киев прекратить беспредел и соблюдать права и свободы журналистов.

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