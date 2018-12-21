В Запорожской области за взятки задержали главу одного из отделов полиции

Запорожье, Украина, , 22:55 — REGNUM В Запорожской области Украины был задержан начальник одного из отделов управления областной полиции за подстрекательство подчиненного к вымогательству, сообщает 21 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, полицейского разоблачило государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Коррупционер регулярно заставлял своего подчиненного вымогать взятки, а потом забирал деньги себе. Полицейского задержали во врем получения очередной взятки от своего подчиненного.

Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве обвинили сотрудника службы безопасности Украины (СБУ) в получении взятки в размере $47,5 тыс. Сотрудник СБУ предоставлял украинское гражданство иностранцам за незаконное вознаграждение.