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Все три российских пилот разбившегося в Конго Ан-26 погибли

Происшествия

Стали известны некоторые подробности авиакатастрофы

Киншаса, 21 декабря 2018, 21:41 — REGNUM  Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ан-26, разбившегося в Демократической Республике Конго. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в ДРК Алексея Сентебова.

Напомним, ещё вечером 20 декабря самолет Ан-26 одной из местных фирм перестал выходить на связь с диспетчерами. Позднее выяснилось, что самолет упал в нескольких десятках километрах от конголезской столицы Киншаса.

На борту самолета находился экипаж из трёх российских граждан. Все они, к сожалению, погибли, сообщил посол Сентебов. Всего на борту самолета находились 23 человека.

Известно, что самолет перевозил оборудование, необходимое для проведения запланированных на 30 декабря президентских, парламентских и местных выборах в ДРК.

По предварительным данным, причиной крушения самолета могла статье нехватка топлива — при столкновении с землей взрыва и пожара не было. Местные СМИ отмечают, что данные самолет украинского производства (произведен в Украинской ССР в 1984 году) был уже в крайне изношенном состоянии, кроме того, такие грузовые самолеты обычно заправляют минимальным количеством топлива, чтобы взять побольше груза.

В районе крушения шел сильный ливень. Само по себе это не могло стать причиной крушения, однако ливень мог заставить экипаж отклонится от курса и в этот момент могло кончится топливо.

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Авиапроисшествия
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