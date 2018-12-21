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В Смоленской области покончил с собой врач ЦРБ

Происшествия

В департаменте здравоохранения говорят: погибших пациентов у врача не было

Сафоново, Смоленская область, 21 декабря 2018, 17:57 — REGNUM  Хирург Сафоновской центральной районной больницы в Смоленской области покончил с собой вечером 20 декабря. Тело мужчины нашли у него дома. В Следственном управлении СКР по региону уже сообщили о начале доследственной проверки по факту гибели медика.

Между тем, в местных СМИ появилась информация о том, что причиной могла стать допущенная хирургом ошибка либо семейные обстоятельства. В региональном департаменте здравоохранения первую версию уже решительно отвергли: по данным, которые приводит Readovka, с начала декабря он прооперировал десять пациентов, все они живы. В день смерти 20 декабря он ассистировал другому хирургу, были прооперированы три человека, все живы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сафоново с собой покончили две девочки-подростка. В первом случае добровольно из жизни ушла 14-летняя дочка санитарки той же больницы. СКР тогда возбудил два уголовных дела — о доведении до самоубийства и о халатности со стороны чиновников.

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Самоубийства
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