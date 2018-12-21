По следам Кокорина и Мамаева: рязанские футболисты ограбили женщину

Рязань, , 17:59 — REGNUM В Рязани два игрока одного из местных футбольных клубов арестованы по подозрению в грабеже. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, молодые люди напали на 41-летнюю женщину и, избив потерпевшую, отобрали у нее 36 тыс. рублей и телефон.

Ограбление произошло около 3:00 18 декабря недалеко от площади Победы. Место оборудовано камерами видеонаблюдения, которые засняли инцидент. Благодаря записям полицейским удалось понять, как выглядели нападавшие. Их нашли в одном из ближайших дворов. У 21-летнего и 19-летнего нападавших были обнаружены часть денег и похищенный мобильный телефон. По предварительной информации, нападавшие были пьяны.

«Сотрудники полиции установили, что злоумышленники играют за одну из областных футбольных команд. Что именно побудило рязанских футболистов напасть на незнакомую женщину, в настоящее время выясняют полицейские следователи. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Рязани, сейчас подозреваемые арестованы. Один из них отправится на два месяца в СИЗО, второй — на такой же срок, но под домашний арест.

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