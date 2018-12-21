В Киеве зафиксированы два летальных случая гриппа

Киев, , 16:37 — REGNUM Две женщины, находившиеся в зоне риска, умерли от гриппа, заявила ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская, сообщило 21 декабря информационное агентство «Укринформ».

"В Киеве сегодня ночью и утором от гриппа группы А умерли два человека: женщины 47 и 86 лет. Обе входили в группы риска — имели сахарный диабет», — рассказала врач.

Она отметила, что больные обратились за помощь слишком поздно — после пятого дня болезни.

Напомним, за минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРЗ на Украине выросла на 6,7% по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемический порог превышен в девяти областях страны, но числа заболевших на 100 тыс. населения ещё недостаточно для того, чтобы говорить об эпидемии.

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