Студент в Танзании погиб на линии электропередач

Пемба, Танзания, , 16:47 — REGNUM Хемед Сулейман Сеиф, студент техникума в провинции Вете на острове Пемба в Танзании, скончался после удара током, когда он пытался починить неполадки на линии электропередач. Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

Перед тем, как студент получил удар током при выполнении ремонтных работ, он практиковался в электрике с учителем.

Главнокомандующий полицией по северному округу Пембы, Шейкхан Мохаммед Шейкхан рассказал, что несчастный случай произошел 21 декабря в 7:45 утра, когда покойный под присмотром учителя пытался устранить неполадки на одной из опор линии электропередач.

«Тело погибшего уже передано родственникам, мы выражаем своё соболезнование произошедшим», — сообщил Шейкхан.

Он также добавил, что жителям провинции следует быть осторожными при взаимодействии с электричеством.