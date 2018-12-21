Таджикские заключенные объявили джихад надзирателям

Душанбе, , 15:36 — REGNUM Перед началом бунта в колонии Ходжента заключенные сами по себе прочитали погребальную молитву и объявили джихад сотрудниками колонии. Об этом сегодня, 21 декабря, пишет «Азия-Плюс» со ссылкой на слова анонимного источника в прокуратуре Согдийской области.

«То есть они прекрасно знали, что идут на смерть», — сказал источник, отметив, что объявленный джихад никто не отменял, что означает угрозу повторения мятежа.

Напомним, что в ночь на 8 ноября 2018 года в колонии №3/3 города Ходжента произошел бунт заключенных, которые, вооружившись камнями и палками напали на надзирателей, сумев захватить часть колонии. Вскоре бунт был подавлен. В результате произошедшего погибли десятки человек — как заключенных, так и сотрудников учреждения. Однако данные о количестве погибших существенно различаются. По официальной версии погибли около 20 человек, по не официальной — более 50. Пострадавших насчитывается порядка 180.

Власти по-прежнему полноценно так и не прокомментировали инцидент в колонии. Единственное официальное заявление по этому поводу сделал только министр иностранных дел страны Сироджиддин Мухриддин (ранее Аслов) на встрече глав МИД в Брюсселе. По его информации, был обезврежен 21 бунтовщик. Причем, отметил он, в бунте участвовали осужденные за терроризм, в том числе, сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Правозащитники тем временем заявляют о том, что протестовать осужденные стали из-за пыток и невыносимых условий заключения.