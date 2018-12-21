Три человека погибли при столкновении трех автомобилей в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 15:28 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась на девятом километре автодороги Черкесск — Хабез в ночь на 21 декабря. В результате столкновения погибли три человека, еще трое — пострадали, сообщили в МВД по республике.

По предварительным данным, водитель «Волги» выехал на встречную полосу и, столкнувшись по касательной с «ВАЗ-2114», совершил лобовое столкновение с «ВАЗ-21 074». Среди погибших водители «Волги» и семерки, а также пассажир жигулей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря три человека погибли и в результате ДТП в Кабардино-Балкарии. На автодороге между населенными пунктами Псынабо и Псыкод автомашина «ВАЗ-21 099» съехала с проезжей части и столкнулась с опорой ЛЭП, в результате чего произошло возгорание. В больницу госпитализирован 22-летний водитель, три его пассажира погибли.