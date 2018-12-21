В Москве ограбили бывшего участника «Уральских пельменей»

Москва, , 15:04 — REGNUM В центре Москвы ограбили телеведущего и экс-участника команды КВН «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского, об этом 21 декабря ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел в Милютинском переулке. Неизвестные разбили заднее стекло его автомобиля и украли сумку с ноутбуком. Общий ущерб составил 100 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее В Санкт-Петербурге неизвестный ограбил квартиру заместителя главного врача стоматологической поликлиники № 17 Петроградского района Ирины Бузовой — матери телеведущей и экс-звезды реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой.

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