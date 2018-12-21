Житель Югры попался на краже новогодних подарков

Ханты-Мансийск, , 15:13 — REGNUM Житель Югры подозревается в хищении новогодних подарков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Инцидент произошёл в Белоярском районе. В полицию обратился представитель одной из энергетических компаний с заявлением о хищении новогодних подарков, купленных для детей сотрудников.

По горячим следам был вычислен 37-летний, ранее судимый, подозреваемый. Местный житель шёл в гости к знакомой. В подъезде увидел пять коробок с подарками и присвоил чужое.

Как выяснилось, часть товара грузчик оставил в подъезде, сам же поднялся в квартиру заказчика. В этот момент подозреваемый и наткнулся на подарки общей стоимостью 15 тыс. рублей. И не смог пройти мимо.

Две коробки были обнаружены у детей его знакомой. Всё похищенное возвращено владельцам. Но мужчина будет встречать Новый год с возбуждённым против него уголовным делом и с подпиской о невыезде.