В центре Одессы осквернили доску, посвящённую героическому защитнику города

Одесса, Украина, , 14:46 — REGNUM Неизвестные облили красной краской мемориальную доску, посвящённую советскому разведчику и герою обороны города Александру Нечипоренко, сообщило 21 декабря местное издание «Таймер».

Инцидент произошёл в ночь на 21 декабря в переулке, названном в честь Нечипоренко.

Напомним, в начале ноября 2018 года в Одессе облили красной краской и исписали оскорбительными лозунгами памятник участникам восстания на броненосце «Потёмкин», а также осквернили табличку, посвящённую большевикам, убитым белыми во время Гражданской войны.

Читайте также: В Одессе осквернили памятник матросам броненосца «Потёмкин»