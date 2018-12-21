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В центре Одессы осквернили доску, посвящённую героическому защитнику города

Происшествия

Храбрые «декоммунизаторы» действовали ночью

Одесса, Украина, 21 декабря 2018, 14:46 — REGNUM  Неизвестные облили красной краской мемориальную доску, посвящённую советскому разведчику и герою обороны города Александру Нечипоренко, сообщило 21 декабря местное издание «Таймер».

Инцидент произошёл в ночь на 21 декабря в переулке, названном в честь Нечипоренко.

Напомним, в начале ноября 2018 года в Одессе облили красной краской и исписали оскорбительными лозунгами памятник участникам восстания на броненосце «Потёмкин», а также осквернили табличку, посвящённую большевикам, убитым белыми во время Гражданской войны.

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