В Прикамье арестован сотрудник генподрядчика по строительству жилья

Березники, Пермский край, , 14:40 — REGNUM В Прикамье арестован один из сотрудников компании «Стройтрансгаз», которая является генеральным подрядчиком по строительства двух домов в жилом комплексе «Любимов». Об этом говорится в официальном комментарии краевого министерства строительства, размещённом на сайте ведомства.

По информации ведомства, причиной задержания стало вымогательство у субподрядчика крупной суммы денег.

Личность задержанного не уточняется. Минстрой заявляет о готовности оказывать следствию необходимую помощь и предоставлять всю информацию для искоренения коррупции на стройках в Прикамье.

Жилой комплекс «Любимов» находится в Березниках. в него будут переселены жильцы, оказавшиеся в зоне провала.