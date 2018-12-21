В Прикамье арестован сотрудник генподрядчика по строительству жилья

Березники, Пермский край, 21 декабря 2018, 14:40 — REGNUM В Прикамье арестован один из сотрудников компании «Стройтрансгаз», которая является генеральным подрядчиком по строительства двух домов в жилом комплексе «Любимов». Об этом говорится в официальном комментарии краевого министерства строительства, размещённом на сайте ведомства.
По информации ведомства, причиной задержания стало вымогательство у субподрядчика крупной суммы денег.
Личность задержанного не уточняется. Минстрой заявляет о готовности оказывать следствию необходимую помощь и предоставлять всю информацию для искоренения коррупции на стройках в Прикамье.
Жилой комплекс «Любимов» находится в Березниках. в него будут переселены жильцы, оказавшиеся в зоне провала.