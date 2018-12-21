Массовое отравление в Ростовской области: в больницах остаются 27 человек

Шахты, Ростовская область, , 14:38 — REGNUM 27 человек, 14 взрослых и 13 детей, остаются в больнице после вспышки норовирусной инфекции в поселке Аютинском города Шахты Ростовской области. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба администрации города Шахты.

Как сообщается, обстановка находится под «полным контролем». Состояние людей, остающихся в больнице — легкой и средней тяжести, продолжается и амбулаторное лечение пострадавших. За последние сутки жители не обращались в больницы с симптомами норовируса 2 генотипа — именно такой диагноз поставлен всем заболевшим. Однако на территории поселка сохраняется режим «Повышенная готовность». Во всех других районах города эпидемиологическая обстановка благополучная. Причиной массового заболевания жителей называют воду: глава администрации Шахты потребовал от руководства ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения», осуществляющего водоснабжение поселка Аютинский, усилить работу по обеспечению безаварийного функционирования водопроводных и канализационных сетей в поселке в соответствии с установленными нормами и правилами. В поселке также контролируют наличие бутилированной питьевой воды в магазинах.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 декабря, по факту массового отравления в Шахтах возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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