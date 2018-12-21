В Барнауле полицейский, «накормивший» мужчину телефоном, пойдёт под суд

Барнаул, , 14:22 — REGNUM В Барнауле предстанет перед судом бывший полицейский, который применил физическую силу по отношению к задержанному и засунул ему в рот телефон.

Как ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 декабря, в следственном управлении СКР по Алтайскому краю, экс-сотрудник патрульно-постовой службы отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по Барнаулу обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия к гражданину. Расследование уголовного дела против него завершено.

По данным следствия, в сентябре 2018 года наряд полиции приехал в один из магазинов Барнаула сообщению о краже вещей. Сотрудники ОВД надели на мужчину, который был причастен к краже, наручники. Мужчина стал высказывать претензии по поводу его задержания, и тогда полицейский применил физическую силу.

«Сотрудник наступил ногой на шею задержанного и с силой прижал её к полу. Кроме того, после просьбы потерпевшего позвонить, полицейский поместил мобильный телефон ему в рот, а затем и вовсе обмотал голову курткой», — говорится в сообщении на сайте Sledcomrf.ru.

Полицейского уволили из органов внутренних дел «по отрицательным мотивам». Противоправные действия полицейского подкреплены свидетельскими показаниями и записями с камер видеонаблюдения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сообщения о преступлениях сотрудников правоохранительных органов периодически поступают из разных регионов России.

Например, в Иркутске заключены под стражу сотрудник полиции и двое местных жителей, обвиняемые в изнасиловании и нанесении телесных повреждений.

Читайте также: В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте

Инцидент с участием сотрудников полиции произошёл и в Бурятии. Инспекторы ДПС отказались платить на автомойке и напали на директора.

Читайте также: Бурятия: инспекторы ДПС отказались платить на автомойке и напали на мужчину