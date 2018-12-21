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Разрушительное наводнение в Танзании: существует опасность голода

Происшествия

Ливень и сильный ветер вызвали сильнейшие разрушения в деревнях на юго-западе Танзании

Ввава, Танзания, 21 декабря 2018, 13:53 — REGNUM  50 домов в четырех деревнях района Ивуна в долине Камсамба провинции Момба округа Сонгве были разрушены сильным ветром и ливнем. Об этом сообщает газета Mtanzania.

Бедствие также заключается в том, что запасы еды были испорчены, поэтому существует опасность голода.

Один из пострадавших, Дифрис Сикумбулу, заявил, что дождь шел два дня без остановки, вызвав наводнение.

Деревни, пострадавшие от наводнения, — Мконко, Самангомбе, Касамба и Лвати.

Председатель комитета бедствий в провинции Джума Ирандо заявил, что комитет продолжает оценивать разрушения и планирует предоставление помощи.

Ирандо заявил, что ураган возвращается уже в третий раз, в том году он разрушил 74 дома. Председатель призвал жителей высадить деревья для снижения скорости ветра.

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Наводнения
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