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Экс-замминистра природных ресурсов Кубани ответит за махинации на 7 млн руб

Происшествия

Бывший чиновник торговал лицензиями, которые не мог выдать

Краснодар, 21 декабря 2018, 13:48 — REGNUM  Уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве, направлено в суд. Об окончании расследования сообщила 21 декабря пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Напомним, чиновник был задержан правоохранительными органами в мае 2017 года, ему предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере и покушении на мошенничество.

По версии следствия, в 2015 году к замминистра обратился директор одной из компаний за получением права недропользования месторождением в Темрюкском районе. Обвиняемый, несмотря на то, что соответствующих полномочий не имел, сообщил, что готов решить вопрос с получением лицензии. В октябре того же года обвиняемый, который уже не занимал должность заместителя министра, сообщил «клиенту», что сумма, необходимая для получения лицензии, составляет четыре миллиона рублей. Тогда же, в октябре 2015-го решение о выдаче компании лицензии было принято — правда, без какого-либо участия обвиняемого. Деньги же предприниматель передал в начале 2016-го года: сначала 3 миллиона, затем еще 900 тысяч рублей. В 2016 году суд отозвал у этой компании лицензию из-за нарушений. И тогда директор вновь пошел к теперь уже бывшему замминистра. Тот обещал помочь с получением лицензий на двух других месторождениях — за десять миллионов рублей. При передаче части суммы в три миллиона рублей в мае 2017 года бывший чиновник был задержан правоохранительными органами.

Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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