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Смерть женщины у социального центра в Бурятии: СК выясняет подробности

Происшествия

Пожилая жительница Бурятии замёрзла насмерть на территории комплексного центра социального обслуживания населения

Улан-Удэ, 21 декабря 2018, 13:39 — REGNUM  В Октябрьском районе Улан-Удэ следователи устанавливают обстоятельства смерти пожилой женщины на территории социального цента. Об этом сегодня, 21 декабря, ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Бурятии.

В ведомстве уточнили, что 21 декабря в массмедиа появилась информация о том, что на территории комплексного центра социального обслуживания населения «Доверие» замёрзла пожилая женщина. Ночью она вышла покурить через запасной выход. Обратно в помещение она попасть не смогла, не сумев открыть захлопнувшуюся дверь. При этом работники охранного агентства, игнорируя инструкции, не проводили обход территории центра.

Инцидент произошёл 6 декабря 2018 года. Согласно сводкам о происшествиях, тело 63-летней женщины, скончавшейся в результате действия низких температур, было обнаружено на территории центра. В следственные органы это сообщение из полиции не передавалось.

Однако 21 декабря в СМИ была выдвинута версия о возможном причинении смерти женщине по неосторожности из-за бездействия работников охранного агентства или в результате халатности должностных лиц центра. В связи с этим следствие решило провести проверку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по факту трагедии в социальном центре проводит служебное расследование Минсоцзащиты Бурятии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии пожилая женщина насмерть замёрзла у социального центра

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