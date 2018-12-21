Директор владимирского завода скрыл от государства 10 млн рублей

Владимир, , 13:40 — REGNUM Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя АО «Покровский завод биопрепаратов», который скрыл от государства доход в 10 млн рублей. Об этом 20 декабря сообщила пресс-службе регионального СУ СК РФ. По данным следствия, у завода был долг по налоговым платежам, из-за чего расчетные счета компании были заблокированы.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 199.2 УК РФ — «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Долг предприятия составлял 29 млн рублей.

«Зная о ситуации, бывший руководитель завода, используя схему вывода денежных потоков из-под государственного контроля путем проведения расчетов через счета третьих лиц, в период с мая по октябрь 2018 года сокрыл около 10 млн доходов», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас весь долг возвращен новым руководителем предприятия, который возглавил завод в октябре 2018 года.