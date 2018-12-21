Отпустили пьяного водителя: двух бывших инспекторов ППС осудили в Чувашии

Чебоксары, , 12:48 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников ГИБДД, которых признали виновным в получении взятки. Каждый из них получил по 1,4 млн рублей штрафа, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Перед судом предстали бывшие инспекторы дорожно-патрульной ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Алатырский». В ночь с 11 на 12 августа 2018 года в Алатыре злоумышленники остановили легковой автомобиль под управлением пьяного водителя, не имеющего прав. Согласно материалам уголовного дела, они предложили передать через неделю 20 тыс. рублей в обмен на несоставление протокола об административном правонарушении. Но деньги не были получены.

«21 августа злоумышленники на служебном автомобиле приехали домой к водителю, где стали требовать передачи ранее оговоренной суммы, угрожая изъятием машины и помещения её на штрафстоянку», — сказал Олег Дмитриев.

Задержали бывших стражей порядка 1 сентября с поличным. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки»). Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 1,4 млн рублей с лишением на пять лет права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор суда не вступил в законную силу.

Кроме того, в МВД по Чувашии внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в январе-сентябре 2018 года следственным управлением СКР возбуждено 177 уголовных дел о коррупции, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, когда было заведено 92 дела. Из них более половины (107 дел) — за получение или дачу взятки, на втором и третьем местах — по фактам присвоения или растраты.

Читайте также: Число коррупционных дел в Чувашии выросло вдвое

А также: Чувашские чиновники стали «изворотливее»: силовики о коррупции