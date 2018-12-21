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В Дагестане найден мёртвым советник премьер-министра

Происшествия

Его тело было обнаружено в гостиничном номере

Махачкала, 21 декабря 2018, 12:54 — REGNUM  Советник председателя правительства Дагестана Артёма Здунова Андрей Афонин найден мёртвым в гостиничном номере, в котором он проживал. Тело было найдено сегодня утром, пишет 21 декабря «АиФ-Дагестан».

Причина смерти пока неизвестна. По данным издания, советник умер от сердечного приступа.

Напомним, Андрей Афонин — выходец из Татарии. Он родился в октябре 1971 года в городе Казани. В разные годы являлся старшим экономистом в АО «Татсоцбанк» и заместителем директора филиала банка «Заречье», также занимался предпринимательской, научной и преподавательской деятельностью.

С 2015 года занимал пост генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарии. В Дагестан Афонин приехал с момента назначения Артема Здунова председателем правительства региона, то есть в феврале 2018 года.

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