В Сербии поезд врезался в школьный автобус — есть погибшие

Белград, , 12:37 — REGNUM В результате столкновения пассажирского поезда и школьного автобуса в районе города Ниш на юго-востоке Сербии погибли три человека и еще 26 получили травмы, передает телеканал РТС.

Отмечается, что среди погибших — двое взрослых и ребенок, более десяти человек находятся в критическом состоянии. По сведениям телеканала, ДТП произошло на не оборудованном шлагбаумом переезде в населенном пункте Донье-Меджурово, когда пассажирский поезд врезался в автобус, перевозивший школьников.

Сила удара была такова, что состав частично сошел с путей, в настоящее время железнодорожное сообщение на данном участке прервано, передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в Краснодарском крае произошло ДТП с участием пассажирского поезда сообщением Минск — Адлер и грузового автомобиля. ДТП произошло утром 3 ноября, когда грузовой автомобиль выехал на железнодорожное полотно на запрещающий сигнал. В аварии пострадали машинист и 15 пассажиров поезда, среди которых трое детей.

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