Пятница, 21 Декабря 2018 года
14:07:08 МСК

Четверо пьяных хулиганов избили полицейского в метро Москвы

Происшествия

Агрессивно настроенные мужчины нанесли несколько ударов одному из полицейских, после чего стражам порядка удалось скрутить двоих из нападавших

Четверо пьяных хулиганов избили полицейского в метро Москвы
Цитата из к/ф «Заводной апельсин». реж Стэнли Кубрик. 1971. США
Избиение

Москва, 21 декабря 2018, 12:20 — REGNUM  На станции «Таганская» Московского метрополитена четверо мужчин избили полицейского, передает 21 декабря телеканал «РЕН-ТВ».

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 19 декабря, когда правоохранители попытались на платформе станции метро призвать к порядку компанию нетрезвых граждан.

В результате агрессивно настроенные мужчины нанесли несколько ударов одному из полицейских, после чего стражам порядка удалось скрутить двоих хулиганов. Еще двоим удалось скрыться с места преступления. В настоящее время ведется их розыск, отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 августа в вестибюле станции «Медведково» Московского метрополитена мужчина ударил сотрудника полиции. По информации МВД, инцидент произошёл около 00:40 мск. Отмечается, что хулиган вёл себя неадекватно и нанёс полицейскому удар рукой, после чего был задержан.

Читайте также: Мужчина напал на полицейского на станции метро «Медведково» в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить