Четверо пьяных хулиганов избили полицейского в метро Москвы

Москва, , 12:20 — REGNUM На станции «Таганская» Московского метрополитена четверо мужчин избили полицейского, передает 21 декабря телеканал «РЕН-ТВ».

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 19 декабря, когда правоохранители попытались на платформе станции метро призвать к порядку компанию нетрезвых граждан.

В результате агрессивно настроенные мужчины нанесли несколько ударов одному из полицейских, после чего стражам порядка удалось скрутить двоих хулиганов. Еще двоим удалось скрыться с места преступления. В настоящее время ведется их розыск, отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 августа в вестибюле станции «Медведково» Московского метрополитена мужчина ударил сотрудника полиции. По информации МВД, инцидент произошёл около 00:40 мск. Отмечается, что хулиган вёл себя неадекватно и нанёс полицейскому удар рукой, после чего был задержан.

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