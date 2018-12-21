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В порту Находка тонет плавучий док завода «Судоремонтный комплекс-ПЗ» — СМИ

Происшествия

Перед постановкой судна в док прорвало стапельную палубу

Находка, Приморский край, 21 декабря 2018, 12:17 — REGNUM  Авария на стапельной палубе плавучего дока №4 в порту Находка (Приморский край) привела к погружению дока в воду, передаёт 21 декабря ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что прорыв на палубе произошёл перед постановкой судна в док. После этого залило главный распределительный щит. По данным Спасательно-координационного центра, говорится в сообщении источника, пострадавших и загрязнения акватории нет.

Устранением последствий аварии занимаются работники судоремонтного комплекса. Судовладельцем плавдока является Приморский завод ООО «Судоремонтный комплекс-ПЗ».

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Судостроение
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