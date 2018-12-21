В Петербурге задержан мужчина, устроивший резню в ресторане

Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Конфликт между посетителями ресторана на улице Бабушкина в Невском районе Санкт-Петербурга в ночь на 21 декабря обернулся тяжелыми последствиями. Один из участников конфликта в ходе драки достал нож и нанес ранения четырем оппонентам.

Как рассказали очевидцы ЧП в соцсети, конфликт возник между участниками корпоративного мероприятия и другим посетителем ресторана.

Потерпевшие были госпитализированы с места происшествия бригадами скорой помощи с колото-резаным ранениями, в различной степени тяжести, им оказывается помощь.

По горячим следам полицейские и сотрудники Росгвардии задержали гражданина 1975 года рождения, у него изъяли нож с предполагаемыми следами крови и доставили в отдел полиции, отметили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Органами СКР по Санкт-Петербургу в отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц.

«Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2018 года в ходе празднования свадьбы в одном из ресторанов в центре Петербурга двое мужчин вступили в конфликт между собой, в ходе которого выпали с веранды на крыше ресторана и погибли. Возбуждено дело.