В Москве женщина пыталась продать невинность 15-летней девочки

Москва, , 11:34 — REGNUM 22-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение за попытку продать в Москве невинность 15-летней девочки, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Подозреваемая познакомилась с ранее незнакомой ей девочкой-подростком в мессенджере и 20 ноября привела жертву на встречу с заказчиком в одну из столичных гостиниц для оказания интимных услуг.

«После знакомства несовершеннолетней с заказчиком, участвовавшим в рамках оперативного эксперимента, подозреваемая получила от последнего денежное вознаграждение в размере 650 тысяч рублей, после чего была задержана сотрудниками правоохранительных органов», — пояснили в СК РФ.

Подозреваемая, по данным следователей, приехала из Санкт-Петербурга и намеревалась скрыться после преступления, у неё был обнаружен электронный билет.

Петербурженка признала вину. Ей предъявили обвинение по части 3 статьи 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней»).