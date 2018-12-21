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Начальник отдела дознания МВД попался на взятке в Кабардино-Балкарии

Происшествия

Полицейский пообещал за 70 тыс. рублей решить вопрос о смягчении наказания подозреваемому

Начальник отдела дознания МВД попался на взятке в Кабардино-Балкарии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Коррупция

Нальчик, 21 декабря 2018, 11:23 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии попал под суд начальник отдела дознания отдела МВД по Майскому району. Его обвиняют в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения. Как сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе СКР по республике, полицейский пообещал за деньги решить вопрос о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы.

В августе 2018 года злоумышленник потребовал у потерпевшего 70 тыс. рублей. В обмен за это он пообещал свое содействие в суде, при этом реально осознавая, что никак не сможет повлиять на вид и размер уголовного наказания.

Мужчина отдал имевшиеся при себе денежные средства в размере 13,5 тыс. рублей, пообещав остальные собрать до 30 августа. При передаче оставшейся части взятки начальник отдела дознания был задержан.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года в Кабардино-Балкарии задержали за взятку начальника отдела наркоконтроля управления МВД по городу Нальчику. Полицейский за 50 тыс. рублей обещал оказать содействие местному жителю в освобождении от уголовной ответственности.

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