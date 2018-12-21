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В США оправдали мужчину, обвиняемого в попытке убийства беременной подруги

Происшествия

Она сделала это сама

Вашингтон, 21 декабря 2018, 11:10 — REGNUM  Суд США оправдал мужчину, обвиняемого в попытке убийства своей беременной подруги, сообщает 21 декабря Associated Press.

Обвинение утверждало, что мужчина поджог свою беременную девушку, однако судебная инстанция посчитала данный факт недоказанным. По версии следствия, девушка совершила это сама, с целью привлечь внимание.

Причиной конфликта стало требование молодого человека совершить аборт, на что девушка не могла согласиться. В результате инцидента никто не погиб.

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