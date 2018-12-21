В Японии проходят обыски в доме арестованного экс-главы Nissan

Токио, , 10:29 — REGNUM В столице Японии Токи прокуратура проводит обыски в доме бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает 21 декабря Asahi.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры ведут поиск возможных улик, которые могут оставаться в доме Гона.

Напомним, 20 декабря суд отклонил просьбу прокуратуры продлить срок ареста Гона еще на 10 дней, однако в этот день обвиняемый так и не вышел из камеры, поскольку прокуратура вновь арестовала его в связи с новыми обвинениями.

Так, бывший топ-менеджер мог переписать на автоконцерн свои личные потери от финансовых операций, речь идет о более 1,8 млрд иен (более $16 млн). Кроме того, Гон подозревается в финансовых махинациях и сокрытии доходов.

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