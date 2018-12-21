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В Бурятии пожилая женщина насмерть замёрзла у социального центра

Происшествия

По факту трагедии проводится служебное расследование

Улан-Удэ, 21 декабря 2018, 10:25 — REGNUM  В Улан-Удэ (Бурятия) на территории комплексного центра социального обслуживания населения замёрзла пожилая женщина. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском минсоцзащиты, по факту трагедии проводится служебное расследование.

Инцидент произошёл в начале декабре 2018 года. Около часа ночи женщина вышла на улицу, чтобы покурить. Для этого она воспользовалась лестницей запасного выхода, а не главным выходом, ведущим в специально отведенное место для курения. Согласно требованиям пожарной безопасности, двери на пожарную лестницу не должны закрываться на замок. По данным министерства, сотрудники охранного агентства, дежурившие в ночь на 6 декабря, в нарушение должностных обязанностей не осуществляли обход учреждения по графику. Также охранники не осуществляли мониторинг камер видеонаблюдения. Должностные лица, причастные к происшествию, уволены из охранного предприятия.

Служебное расследование продолжается, резюмировали в министерстве социальной защиты населения Бурятии.

Напомним, по данным из открытых источников, в социальном центре, о котором идёт речь, трудятся более 250 работников. Они предоставляют социально-медицинские и реабилитационные услуги более 300 клиентам стационарного отделения и более 600 клиентам, обслуживаемым на дому.

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