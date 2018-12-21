Трехлетний мальчик погиб при пожаре в Воронежской области

Подгоренский р-н, Воронежская область, , 10:23 — REGNUM Трехлетний мальчик погиб в результате пожара в частном доме в Подгоренском районе Воронежской области. Как сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным регионального ГУ МЧС, пожар в частном доме на хуторе Суд-Николаевка Подгоренского района произошел около 20:45. Дом сгорел полностью, причина пожара пока не называется. Тело трехлетнего мальчика со следами термического воздействия обнаружили на месте пожара сотрудники пожарно-спасательных подразделений.

Сейчас следствием назначен ряд экспертиз — для установления точной причины смерти мальчика, а также причин возникновения пожара. На месте трагедии работают следователи.

Отметим, по данным МЧС России на 20 декабря, с начала 2018 года на территории Российской Федерации в результате пожаров погибли 386 детей.